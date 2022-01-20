بعد أشهر من الغياب... الصور الأولى للحريري من السراي الكبير (فيديو)

بعد أشهر من الغياب، عاد فجر اليوم الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الى بيروت.

وفي أول نشاط له توجه الى السراي الحكومي حيث يعقد اجتماع بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي.