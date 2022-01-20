بعد أشهر من الغياب... الصور الأولى للحريري من السراي الكبير (فيديو)

استهل الرئيس سعد الحريري نشاطه بعد عودته إلى #بيروت اليوم، بزيارة السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، عند الباحة الخارجية للسراي.
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— Saad Hariri (@saadhariri) January 20, 2022
استهل الرئيس سعد الحريري نشاطه بعد عودته إلى #بيروت اليوم، بزيارة السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، عند الباحة الخارجية للسراي.
١/٢ pic.twitter.com/EH2pfsjw4X