لبنان

"مدعي النبوة" الى القضاء.. دار الفتوى تتحرك ضد نشأت عبد النور

Lebanon 24
20-01-2022 | 06:05
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تقدم أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر الذي يدعي زورا وبهتانا انه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة سماوية، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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