رسالة هامّة من "التحكم المروري" إلى المواطنين... ماذا جاء فيها؟

أفادت غرفة "ألتحكم المروري" أنه "نظرا لتكون طبقات من الجليد في معظم المناطق الجبلية يُطلب من السائقين عدم سلوك اي طريق عليها جليد حرصا من عدم حصول انزلاقات والتي تسبب حوادث مرورية تؤدي الى اضرار جسدية ومادية. والتواصل معنا على 1720 للاستعلام عن حالة الطرقات للمساعدة قبل الانطلاق".