الطبش تغرّد عن الاقدار والاوزان الانتخابية مع عودة الحريري

غردت النائبة رولا الطبش جارودي عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "خير الأمور الوسط. اليوم، مع عودة الرئيس الحريري الى مدينته وبلده، تعود عجلة السياسة إلى الدوران في شكل طبيعي، لتجد أسئلة مطروحة منذ فترة، أجوبة لها، فيعرف الخصوم والأصدقاء أقدارهم وأوزانهم الانتخابية، بعدما أدرك الجميع أن فراغ الوسط لا يملأه إلا زعيم المستقبل مهما كثر حملة السكاكين".

"خير الأمور الوسط". اليوم ومع عودة الرئيس الحريري الى مدينته وبلده، تعود عجلة السياسة للدوران بشكل طبيعي، لتجد أسئلة مطروحة منذ فترة أجوبة لها، فيعرف الخصوم والأصدقاء أقدارهم وأوزانهم الانتخابية، بعدما أدرك الجميع أن فراغ الوسط لا يملؤه الا زعيم "المستقبل" مهما كثر حملة السكاكي — Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) January 20, 2022