السمك... أسعار لا تصدّق!

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن اسعار اللحوم والدجاج باعتبارهما مادة أساسية في يوميات اللبناني، وكذلك السمك، الذي بدأت أسعاره تأخذ منحى تصاعديا، اذ بلغ سمك "الأجاج" مثلا ١٠٠ ألف ليرة، وكان يباع قبل الأزمة ا بـ ٨٠٠٠ ليرة.وفي هذا الإطار يقول صاحب أحدى المسامك لـ "لبنان 24" أن الإقبال على شراء السمك تراجع بنسبة ٨٥ في المئة، ويمكن ملاحظة هذا الواقع من خلال إلقاء نظرة على المطاعم التي تقدم السمك على أنواعه، والتي تبدو شبه فارغة على مدار ايام الاسبوع".