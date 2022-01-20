لبنان

مولوي دعا الى تأمين موازنة القوى الامنية بقيمتها الفعلية: صحتهم خط احمر

Lebanon 24
20-01-2022 | 07:22
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اكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مؤتمر صحافي، "ان أولى أولوياتي صحة وطبابة قوى الأمن الداخلي، ولا أقبل أن يتعرض اي عنصر أمني لأي إصابة ولا يستطيع دخول المستشفى أو تأمين دواء لأولاده وعائلته، وواجبات الدولة تأمين كل حقوق العناصر الأمنية".
 
وقال: "صحة عناصر القوى الامنية خط أحمر وموضوع لن نتهاون به.
 
واشار الى "ان  107 مليون و500 الف دولار هي موازنة طبابة واستشفاء عناصر قوى الامن الداخلي يجب ان يتم تأمينها بقيمتها الفعلية، اما بالنسبة للامن العام فموازنتهم المطلوبة هي 287 مليار ليرة". وقال: "أضع المسؤولين امام مسؤولياتهم لتأمين الحلول".
المصدر: الوكالة الوطنية
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