لبنان

المحال التجارية تقفل... والسبب ليس الدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2022 | 07:28
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اعتاد أصحاب المحال التجارية على إغلاق محلاتهم حين يرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لتعديل أسعار السلع، لكن تزامنًا مع العاصفة التي تلقي بثقلها على لبنان، لوحظ أن عددًا من المحلات التجارية أقفلت أبوابها بسبب الصقيع والثلوج في بعض المناطق، إذ اعتبر أصحابها أنه من  الأفضل لهم إغلاق الأبواب عوضًا عن فتحها ومواجهة الصقيع وتكبد تكاليف  التدفئة،  في حين فضل بعضهم إبقاء أبواب محلاتهم مفتوحة ومواجهة الصقيع تأمينًا للقمة العيش.

لبنان

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