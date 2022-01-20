الحسن: لا صحة لما أثير حول هدر 40 مليون دولار نتيجة فحوص الـ"pcr" للركاب

قال المدير العام للطيران المدني فادي الحسن لـ"الجديد" إن "لا صحة لما أثير حول هدر 40 مليون دولار نتيجة فحوص الـ"pcr" للركاب، لأن شركات الطيران التزمت حرفياً بتعميم المديرية العامة للطيران المدني استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية".