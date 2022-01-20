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لبنان
حميه التقى المدير الاقليمي لشركة VEOLIA في باريس: الهدف زيادة الخدمات
Lebanon 24
20-01-2022
|
08:20
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في السفارة اللبنانية في باريس اجتماعا اليوم مع المدير الاقليمي لشركة Veolia التي تعنى بالطاقة والنفايات ومياه الصرف الصحي. وتناول اللقاء كيفية الاستفادة من المساحات الخالية في المطار ومرفأ بيروت والمرافئ الأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج الغاز من مياه الصرف الصحي التي تمرر في قنوات اسفلهما.
وأكد الوزير حميه "أن هدفه على الدوام زيادة الخدمات وتحسينها بغية زيادة ايرادات الخزينة العامة من خلال الاستثمار الامثل لكل ما يتعلق بمرافق الدولة كالمطار والمرافئ".
وفي هذا الاطار، أشار حميه الى انه "يمكن الاستفادة من المساحات الخالية سواء في المطار أو حتى في المرافئ كافة في انتاج طاقة كهربائية إضافية باستغلال الطاقة الشمسية والتي تخفف من النفقات المالية التي تدفعها هذه المرافق لانتاج الكهرباء عبر الوقود".
وأشار حميه الى أنه "تم الاتفاق مع الشركة على إرسال فريق تقني لإعداد دراسة للمطار للنظر في كيفية الاستثمار الامثل للطاقة الشمسية مع الحفاظ على جودة الخدمات فيه، وكذلك الامر تم الاتفاق معها أيضا على دراسة ثانية لكيفية الاستفادة من المياه المبتذلة والتي تمرر الى البحر أسفل أو بمحاذاة هذه المرافق لإنتاج الغاز منها واستفادتها منه، مع امكانية بيعه ايضا، وكل ذلك في سبيل زيادة الايرادات التي عبرها نستطيع خلق خدمات إضافية جديدة في هذه المرافق".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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