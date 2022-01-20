بري إستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية وعرض الاوضاع الاجتماعية مع الوزير حجار ووزير الخارجية

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جان لويس بورالنج على رأس وفدنيابي فرنسي يمثل مختلف الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في الجمعية الوطنية وضم النواب : كريستيان هوتين Christian Hutin ، برونو جونكور Bruno Joncour ، اميليا لاكرافي Amelia Lakrafi وفاليري توماس Valerie Thomas حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والتعاون بين المجلس النيابي اللبناني والجمعية الوطنية الفرنسية .الرئيس بري عرض الاوضاع العامة لاسيما الاجتماعية منها ومشروع اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية لخدمة مؤسسات الرعاية في لبنان خلال استقباله وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار .بعد اللقاء قال الوزير حجار : التقيت اليوم دولة الرئيس نبيه بري كي أضع بين يديه المشروع المقترح أو الموازنة المقترحة التي سوف نضعها لخدمة مؤسسات الرعاية الإجتماعية والتي تقدمنا بها لوزارة المالية التي نقترح فيها العودة الى سعر الكلفة او الذهاب الى سعر الكلفة ٢٠١٢ شرحنا لدولة الرئيس بري كافة التفاصيل وأهمية إعتماد سعر الكلفة الجديد وكان داعماً وطلب متابعة الموضوع لغاية وصوله الى مجلس النواب وسيكون داعماً له بعد مناقشته في مجلس الوزراء .وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين عبد الله ابو حبيب الذي غادر دون الإدلاء بتصريح .على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لجان المال والموازنة الادارة والعدل ، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الى جلسه مشتركة في تمام الساعه العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في ٢٦ كانون الثاني الجاري ٢٠٢٢ وذلك لدرس الآتي :- إقتراح قانون المنافسة- اقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة ٨٠ من القانون رقم ١٤٤ قانون موازنة العام ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٣١ /٧/ ٢٠١٩ .- اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ ١٧ / ١٠ /٢٠١٩