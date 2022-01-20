لبنان

وزير الزراعة بحث والمدير العام لأكساد في علاقات التعاون

Lebanon 24
20-01-2022 | 08:52
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 بحث وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن مع المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" الدكتور نصر الدين العبيد في علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

وأجرى الجانبان خلال لقائهما اليوم في مقر "أكساد" بدمشق، تقويما شاملا للأنشطة والمشاريع المشتركة، وإمكانات إقامة أنشطة ومشاريع تنموية جديدة، بخاصة في مجال تطوير الثروة الحيوانية، واستنباط أصناف جديدة من سلالات القمح والشعير، وحصاد المياه، وإنشاء السدات المائية الجبلية وتزويد وزارة الزراعة اللبنانية بالمواد الوراثية المستنبطة لدى "أكساد"، بالإضافة إلى تزويد لبنان بـ 150 ألف شجرة زيتون والفستق الحلبي وغيرها من الأشجار المثمرة، حيث سيتم توزيعها في المناطق الريفية الفقيرة، وسيدفع المركز الرسوم الجمركية وأجور النقل كافة وما يترتب على ذلك من نفقات.

الحاج حسن
وأعرب الوزير الحاج حسن عن تقديره لجهود منظمة "أكساد" والعاملين بها، وأمله في ان "يسهم هذا اللقاء في الارتقاء بعلاقات التعاون بين الوزارة والمركز الى أفضل المستويات"، مشيدا ب"الدور الهام الذي تلعبه المنظمة لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي العربيين، وبالمستوى الذي حققته في أدائها العلمي والعملي لاسيما في الفترة الأخيرة، والثقة العالية التي اكتسبتها والمكانة التي وصلت إاليها في جميع مجالات عملها، وبخاصة في ظل التغييرات المناخية الحادة وشح وندرة المياه".

العبيد
وأكد نصر الدين العبيد للوزير الحاج حسن "استعداد "أكساد" الدائم لوضع امكاناته كافة وخبراته في خدمة برامج ومشاريع وزارة الزراعة اللبنانية، بما يلبي طموحاتها وخططها المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي في لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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