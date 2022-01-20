منح مدرسية للقطاع الخاص.. هذا ما أعلنته وزارة العمل

أفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم أن الوزير وقّع مشروع مرسوم إعطاء منح مدرسية في المدارس الرسمية والخاصة للعاملين في القطاع الخاص كأحد نتائج إجتماعات لجنة المؤشر وأحاله إلى مجلس شورى الدولة لإرساله بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبإستعجال دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضعه على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء لإقراره".