في التبانة... العثور على قنبلة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قنبلة في محلة "شارع سوريا " في التبانه حيث قام الجيش بضرب طوق امني في المكان ومنع المواطنين من لاقتراب بإنتظار وصول الخبير العسكري.