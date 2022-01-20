لبنان

في التبانة... العثور على قنبلة (صورة)

Lebanon 24
20-01-2022 | 09:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قنبلة في محلة "شارع سوريا " في التبانه حيث قام الجيش بضرب طوق امني في المكان ومنع المواطنين من لاقتراب بإنتظار وصول الخبير العسكري.
 
 
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