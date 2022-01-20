لبنان

مطلوب خطير بعدّة مذكرات عدلية في قبضة الشرطة القضائية

Lebanon 24
20-01-2022 | 09:25
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:


في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، تمكّنت دورية من مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 18-1-2022 من توقيف أحد المطلوبين في بلدة الطيبة، ويدعى:

ف. م. (مواليد عام 1984، لبناني)
يوجد بحقه /9/ ملاحقات قضائية بجرائم تجارة مخدرات، وسرقة، واحتيال، واسلحة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
 
 
 

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