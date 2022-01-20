لبنان

المكتب الاعلامي في مشيخة العقل استنكر ادعاء احد الاشخاص النبوة

Lebanon 24
20-01-2022 | 09:45
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 أشار المكتب الاعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في بيان، الى "انتشار فيديو على مواقع متلفزة، يتضمن تصاريح لشخص يدعي النبوءة ويقول ان اسمه نشأت منذر، بالاضافة الى أسماء وألقاب أخرى ظهرت على حسابه الخاص، شارحا بخفة ما يقول إنه سمعه ورآه".
 
وأعلن المكتب الاعلامي استنكاره "الشديد لهكذا ادعاء ولما أقدم عليه هذا المدعي من تأليف ومن تحريف لآيات قرآنية"، مؤكدا على "توجيهات سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى الرافضة لأي تطاول او إساءة او تصرف من شأنه المس بالدين الحنيف وسائر الأديان السماوية".
 
ودعا "الجهات القضائية وكافة المعنيين الى التدخل الفوري مع كل من يظهره التحقيق مشاركا في ما جرى ويجري، منعا لأي تعد على الاصول والقواعد من قبل هكذا اشخاص وردعا له ولأمثاله. وقد كلفت مشيخة العقل اللجنة القانونية في المجلس المذهبي متابعة هذا الموضوع واجراء المقتضى".
المصدر: الوكالة الوطنية
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