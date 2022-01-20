عثمان زار عوده واطلعه على مشاكل تواجهها قوى الامن وعلى انجازاتها

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في دار المطرانية، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.وكانت الزيارة لتقديم التهاني بالأعياد، وأطلع اللواء عثمان المتروبوليت عوده على ما تقوم به قوى الأمن الداخلي و"المشاكل التي تواجهها والإنجازات التي حققتها".وكانت مناسبة للتباحث في الوضع العام للبلاد.