حادث سير مروع في صور وهذه نتيجته

سقط جريحان أحدهما بحال حرجة نتيجة حادث سير مروع وقع بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام البرج الشمالي - صور بالقرب من كسر العجمي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي مركز البرج الشمالي التطوعي، وعملوا على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.