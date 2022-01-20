لقاء في بلدية حلبا لمجموعة "معا من أجل عكار" وشبكة التحول والحوكمة الرقمية

عقدت مجموعة "معا من اجل عكار" لقاء مع "شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان" ومؤسسة Westminster for Democracy، في قاعة بلدية حلبا، بمسعى من "مركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة".وتمثلت "الشبكة" بمنسقها العام البروفيسور نديم منصوري والأعضاء الدكاترة ربيع بعلبكي ونورا المرعبي ودال الحتي، وحضر ممثلو خمس وعشرين جمعية ومنظمة تمثل الطيف المدني في عكار.الحلوةبداية، ترحيب من عضو الهيئة التأسيسية لـ "مركز عكار" أمل صانع، فكلمة لرئيس "المركز" الدكتور مصطفى الحلوة أوضح فيها أن اللقاء هدفه "التداول في التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وفي رأسها العبور إلى الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنية والحقوق والمؤسسات".أضاف: "إن ما يجمع عليه كل المشاركين في هذا اللقاء يتمثل في خدمة مجتمعاتنا المحلية ووطننا وقد بات اليوم على شفا حفرة عميقة، في ظل أزمة وجودية تعصف به يتعدى خطرها إلى الكيان".منصوريبدوره، تحدث منصوري عن خلفيات إنشاء "الشبكة"، مشيرا الى أن "أطر عملها لا تقتصر على الجانب الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، بل تتجاوز ذلك إلى مجالات قانونية تشريعية، واقتصادية واجتماعية، إلى سائر البنى المجتمعية".ولفت إلى أن "الشبكة باتت تضم اليوم ستا وستين جمعية ناشطة في المجال الرقمي وفي ميادين تتقاطع مع هذا المجال، بحيث غدا لها حضور على المستويين اللبناني والعربي، تجسد مؤخرا في معرض إكسبو دبي"، مبديا "استعداد الشبكة لوضع خبراتها وخبرائها في خدمة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني العكاري".مداخلاتوكانت مداخلتان لرئيس جمعية "المعلوماتيين المحترفين في لبنان" منسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار في "الشبكة" الدكتور ربيع بعلبكي ورئيسة قسم تكنولوجيا التربية في جمعية "سند لبنان" مسؤولة العلاقات الدولية في "تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الدكتورة نورا المرعبي، اللذين شددا على "ضرورة إدخال التكنولوجيا إلى التعليم وتطبيق واعتماد مبدأ الحوكمة الرقمية الرشيدة في المجال التربوي".وأعلن بعلبكي توظيف كل خبراته والقطاعات التي يديرها "للنهوض بالمجتمع المدني في المنطقة"، واعدا بتقديم "خمسة مشاريع تخص بعض الجمعيات المشاركة في هذا اللقاء".كما كانت مداخلة لرئيس جمعية "مبادرات وقرارات للتنمية والمناصرة والقيادة" الدكتور دال الحتي، دعا فيها الشباب إلى "ممارسة خيارهم الصحيح والوطني في الاستحقاق النيابي بما يؤول إلى معافاة البلد".وفي ختام اللقاء أعلن عن إقامة ورشة عمل في عكار بعنوان "إدارة التغيير من خلال السلطة الاشتراعية"، أواخر شباط المقبل، بالتعاون بين "الشبكة" و"مؤسسة ويستمنستر من أجل الديمقراطية" و"مركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة".