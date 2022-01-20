لبنان

يمق هنأ الرئيس الأول للمحاكم والمدعي العام في قصر عدل طرابلس والشمال

Lebanon 24
20-01-2022 | 11:21
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زار رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، قصر العدل في طرابلس، حيث قدم التهاني للرئيس الأول للمحاكم في الشمال بالأنابة القاضي رلى المصري والى النائب العام الاستئنافي في الشمال بالإنابة القاضي زياد محمد نزيه المصري الشعراني في مكتبهما، لتوليهما منصبهما الجديد.
 
ونوه يمق ب "مناقبية القاضين  المصري والشعراني"، متمنيا "لهما النجاح والتوفيق في عملهما"، وأكد ان "التعاون مستمر بين الجسم القضائي وبلدية طرابلس لما فيه مصلحة المدينة واهلها".
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