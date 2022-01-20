سلسلة اجتماعات لميقاتي عصرًا... هذا ما تم بحثه مع سفير تركيا

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جان لوي بورلانج على رأس وفد فرنسي ضم أعضاء من اللجنة بحضور سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، كما حضر عن الجانب اللبناني مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والنائب نقولا نحاس، وذلك عصر اليوم في السراي الكبير.





الهيئات الإقتصادية



ورأس الرئيس ميقاتي إجتماعاً إقتصادياً إستكمالاً لإجتماع الأمس حضره رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ونائب رئيس الإتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر



سفير تركيا

وبحث الرئيس ميقاتي مع سفير تركيا لدى لبنان باريش أولوسوي في التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها الرئيس ميقاتي على رأس وفد وزاري الى تركيا مطلع شباط المقبل. الهيئات الإقتصاديةورأس الرئيس ميقاتي إجتماعاً إقتصادياً إستكمالاً لإجتماع الأمس حضره رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ونائب رئيس الإتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقرسفير تركياوبحث الرئيس ميقاتي مع سفير تركيا لدى لبنان باريش أولوسوي في التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها الرئيس ميقاتي على رأس وفد وزاري الى تركيا مطلع شباط المقبل.