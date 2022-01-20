مجلس الوزراء الإثنين في بعبدا... وهذا هو جدول الأعمال (صور)

علم "لبنان٢٤" انه تمت دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد عند التاسعة من قبل ظهر يوم الأثنين المقبل في القصر الجمهوري لمناقشة مشروع الموازنة العامة وسائر البنود الواردة على جدول الأعمال، وعددها 56، وأهمها:

- مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة إجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام.

- مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي.

- مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021 - 2022.

- مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء بدل نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

- تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.