الكتائب رداً على السيناريوهات الـ"بوليودية": الحزب لن يتوانى عن إعلان خياراته جهارًا

صدر عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب البيان التالي:مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، تفرّغ عدد من المواقع الإخبارية، لاسيما حديثة النشأة منها، لاختلاق أخبار واختراع سيناريوهات عن حزب الكتائب ونواياه الانتخابية، تارة حول ترشيحات وطورًا حول انكفاءات وخلافات ترقى إلى مستوى الأساطير.يكاد لا يمر يوم، إلا ونقرأ كمًّا هائلًا من الضخّ الإعلامي والمقالات التي يجهد كاتبوها لإضفاء عنصر التشويق إليها، فتصل إلى مستوى سيناريوهات "بوليودية".إنّ جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية إذ يشكر المتفانين في نقل أخبار الكتائب، يدرك أنّ خيارات الحزب محل متابعة حثيثة من المتابعين والسياسيين والأمنيين، لكن كمية الكذب التي تحويها هذه التلفيقات تضرّ بصاحبها دون غيره، ومن هنا واجب التزام الحذر حفاظًا على ما يمكن أن يشكل سمعة مقبولة.ويؤكد الجهاز أن حزب الكتائب لن يتوانى عن إعلان خياراته جهاراً متى يحين الوقت وقد فعل ذلك أكثر من مرّة، ويشدّد على أنّ قراراته تصدر عن المكتب السياسي دون غيره.