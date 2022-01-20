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لبنان
16 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)
Lebanon 24
20-01-2022
|
12:01
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 7110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 847624.
كما وسجل لبنان 16 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9445.
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