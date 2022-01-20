لبنان

فرنجيه عرض مع سفيرة سويسرا الأوضاع وعمل بعثة بلادها لترميم قصر سرسق

Lebanon 24
20-01-2022 | 12:09
A-
A+
Doc-P-909390-637783026134897616.png
Doc-P-909390-637783026134897616.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته ببنشعي، سفيرة سويسرا في لبنان ماريون كروبسكي، ترافقها ماجا مكتار نائبة رئيس البعثة السويسرية التي تقوم بترميم وصيانة قصر سرسق المتضرر جراء انفجار مرفأ بيروت.
 
وعقد اجتماع حضره الوزير السابق المحامي روني عريجي، تخلله البحث في مجمل القضايا والأوضاع العامة، بالإضافة الى عرض لبرامج التعاون القائمة بين لبنان وسويسرا في شتى المجالات، وعرض لاعمال البعثة الهادفة الى تحويل قصر سرسق الى مركز ثقافي مفتوح للجمهور.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:08 | 2022-01-20
17:07 | 2022-01-20
17:00 | 2022-01-20
15:39 | 2022-01-20
15:26 | 2022-01-20
15:01 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website