فرنجيه عرض مع سفيرة سويسرا الأوضاع وعمل بعثة بلادها لترميم قصر سرسق

استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته ببنشعي، سفيرة سويسرا في لبنان ماريون كروبسكي، ترافقها ماجا مكتار نائبة رئيس البعثة السويسرية التي تقوم بترميم وصيانة قصر سرسق المتضرر جراء انفجار مرفأ بيروت.وعقد اجتماع حضره الوزير السابق المحامي روني عريجي، تخلله البحث في مجمل القضايا والأوضاع العامة، بالإضافة الى عرض لبرامج التعاون القائمة بين لبنان وسويسرا في شتى المجالات، وعرض لاعمال البعثة الهادفة الى تحويل قصر سرسق الى مركز ثقافي مفتوح للجمهور.