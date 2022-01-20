لبنان

بيان هام من وزارة الصحة يتعلق بلقاح فايزر

Lebanon 24
20-01-2022 | 13:19
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: "توضيحا للمعلومات المتعلقة بإنتهاء صلاحية كمية محددة من لقاح فايزر، تؤكد وزارة الصحة العامة أن هذه اللقاحات ما زالت صالحة للاستعمال. حيث استندت وزارة الصحة إلى المعطيات العلمية المقدمة من منظمة الصحة العالمية التي مددت صلاحية اللقاح إلى تسعة أشهر بعدما كانت في السابق ستة أشهر، أي سمحت باستعمال اللقاحات خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة الصلاحية السابقة. 
 
كما استندت الوزارة الى مراسلات مع الشركة المصنعة فايزر، التي حصلت على الموافقة على تمديد تاريخ صلاحية هذه اللقاحات، في بلد المنشأ، من خلال الوكالة الاميريكية للغذاء والدواء (FDA) وخلُصت الى تمديد تاريخ صلاحية هذه اللقاحات من ستة أشهر إلى تسعة، مما يضمن صلاحية اللقاحات للاستعمال وأمانها وفعاليتها".
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