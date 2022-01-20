لبنان

إخبار ضد نشأت مجد النور وكارمن شماس... هذه تفاصيله

Lebanon 24
20-01-2022 | 13:37
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على أثر إقدام المدعو نشأت مجد النور حامل لقب "الرسول نشأت مجد النور عليه السلام" عبر مختلف حساباته، بإدعاء النبوة والتعرض للدين الإسلامي ومقدساته كافة، بالإشتراك مع المنجمة كارمن شماس، التي تولت دعمه، تقدم اليوم الخميس الموافق 20/1/2022 كل من القاضي الشيخ وائل شبارو والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية، طالبين الادعاء على المذكورين ليصار إلى التحقيق معهما والإدعاء عليهما ومن يظهره التحقيق فاعلا أو محرضا أو شريكا، وتوقيفهم تمهيدا لإحالتهم أمام القضاء الجزائي المختص بالجرائم الماسة بالدين وإثارة الفتن وإنتحال صفة، وذلك سندا للمواد 317 و473 و474 و391 من قانون العقوبات. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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