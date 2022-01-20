الحلبي ترأس الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي وزار كيشيشيان

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين. ودرس المجلس النقاط الواردة على جدول الأعمال، واتخذ في شأن كل منها التوصية المناسبة .ثم تابع المجلس مناقشة مشروع المذكرة المتعلقة بتحديد السقوف المسموح بها للجامعات، وتم تسجيل الملاحظات التي قدمها الأعضاء ، تمهيدا لوضعها في شكلها النهائي وإقرارها ونشرها.كما درس المجلس مشروع مرسوم تنظيم شهادة الماجستير والمعايير والمتطلبات الواجب التزامها لإسداء هذه الشهادات.واطلع المجلس من أمينة سر لجنة المعادلات ما قبل الجامعية أمل شعبان على سياق إجراء المعادلات للطلاب غير اللبنانيين، وخصوصا حجم المعاملات التي وردت من الطلاب العراقيين، واكدت شعبان "التزام المذكرات الصادرة عن الوزير والنصوص القانونية، بضرورة توافر الثانوية العامة أو ما يعادلها لتسجيل الطلاب في السنة الأولى الجامعية".وأعطى المجلس توجيها ب"ضرورة فرز هذه الطلبات والتدقيق في محتواها لمعرفة من يمتلك ملفا صحيحا وكاملا للمعادلة".واتخذ توجهات ليتم إصدارها في مذكرات تقضي بضرورة حيازة الطالب قبولا مبدئيا جامعيا مشروطا بالحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها ليصبح تسجيله معتمدا والطلب من الجامعات الحصول على نسخة مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها منذ بداية الفصل الأول.كما قرر المجلس دعوة لجنة المعادلات في التعليم العالي إلى التنسيق في عملية المعادلات وفقا للضوابط والتحقق المطلوب .زيارة كيشيشيانوكان الحلبي زار بطريرك الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الاول كيشيشيان، في مقر كاثوليكوثية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس، وعرض معه الاوضاع التربوية وخطط إنقاذ العام الدراسي، إضافة إلى شؤون وطنية وعامة.قائد الشرطة القضائيةواستقبل الحلبي في الوزارة قائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي .