رئيس بلدية الغبيري تعليقا على كلام سلوم: إجراؤه مرفوض ونلتزم بمفتشي وزارة الصحة

علق رئيس بلدية الغبيري معن خليل في بيان، على ما أعلنه "نقيب الصيادلة جان سلوم عن عزم النقابة التفتيش مع وزارة الصحة العامة على المستوصفات"، وقال: "كبلدية الغبيري، نؤكد رفضنا لهذا الإجراء ونلتزم بمفتشي وزارة الصحة العامة فقط من دون أي من أعضاء النقابة إلى حين إعطاء الإذن للبلديات بالدخول والتفتيش داخل كل الصيدليات، بعد ما ثبت في الأشهر الماضية قيام بعض الصيادلة بتخزين الأدوية واحتكارها، وبدأت هذه الأدوية بالظهور منذ أشهر، بعد إلغاء الدعم عنها".أضاف: "ننتهز الفرصة لدعوة النقيب الجديد، المنتفض على الفساد، بحسب حملته الانتخابية لتنظيف نقابته أولا من بعض الصيادلة التجار والمحتكرين ومنع جشعهم واستغلال آلام المرضى. كما ندعوه إلى تفعيل العمل لدعم المستوصفات من خلال تشجيعها على استيراد أدوية وبيعها بأسعار مخفضة لمن لم تعد رواتبهم تكفي لأيام عدة، لا سيما عمال البلديات والإدارات العامة بكل فئاتها، بدل الاستقواء على مستوصفات ما وجدت، إلا لمساعدة الفقراء".