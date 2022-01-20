لبنان

في صور... سيارة تصطدم بحاجز الجيش وتنشطر لثلاث قطع! (صور)

Lebanon 24
20-01-2022 | 14:19
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وقع حادث سير مروع إثر اصطدام سيارة بحاجز الجيش عند مفرق مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتعمل فرق الاسعاف على قص السيارة لإخراج المصابين رغم انشطارها لثلاث قطع.
 
 
 
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