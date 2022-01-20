في عكار... اشترى احتياجات بقيمة 300 دولار وتبين أنها مزورة!

أقدم مجهول ظهر اليوم على شراء بعض الإحتياجات من إحدى المحلّات من بورة في منطقة العبدة - الطريق البحرية في عكّار بعدما دفع مبلغ من المال قدّر حوالي 300$ وقد تبيّن لآحقاً أنها مزوّرة ذات الطابع القديم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وطالب الأهالي الاجهزة الامنية وكلّ من يعرف هذا الشخص بضرورة الإبلاغ عنه تمهيدا لتوقيفه.