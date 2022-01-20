القوى الأمنية فتحت طريق المغيرية - مزبود

فتحت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش الطريق بين بلدتي المغيرية ومزبود، في محلة وردة، والتي كان قطعها عدد من شبان المغيرية، لليوم الثالث على التوالي، احتجاحا على تراجع التغذية بالتيار الكهربائي من معمل بسري.وقد قام العناصر برفع الحجارة والعوائق من الطريق، بعد مفاوضات مع الشبان، الذين استجابوا لطلب القوى الأمنية، وتراجعوا من وسط الطريق.