لبنان

القوى الأمنية فتحت طريق المغيرية - مزبود

Lebanon 24
20-01-2022 | 15:01
A-
A+
Doc-P-909455-637783132754680544.jpg
Doc-P-909455-637783132754680544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش الطريق بين بلدتي المغيرية ومزبود، في محلة وردة، والتي كان قطعها عدد من شبان المغيرية، لليوم الثالث على التوالي، احتجاحا على تراجع التغذية بالتيار الكهربائي من معمل بسري.
وقد قام العناصر برفع الحجارة والعوائق من الطريق، بعد مفاوضات مع الشبان، الذين استجابوا لطلب القوى الأمنية، وتراجعوا من وسط الطريق.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-01-21
02:58 | 2022-01-21
02:50 | 2022-01-21
02:45 | 2022-01-21
02:43 | 2022-01-21
02:34 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website