الجيش: طائرة استطلاع للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق يارون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 20 / 1 / 2022 الساعة 12.55 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.00 من فوق البلدة المذكورة".