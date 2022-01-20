"التقدّمي": لبرجا تاريخ وحاضر لن يشوّهه أيّ طارىء

أكّد الحزب "التقدّمي الإشتراكي" في برجا أن "شهداء البلدة ورموزها، هم مصدر فخر لنا جميعا"، مشيرا الى اننا "لن ننزلق الى مستوى بعض الأصوات المحرضة والمشهرة"، مشدّدا على الحرص على الاستقرار والحفاظ على التنوّع.وقال الحزب في بيان صادر عن فرع برجا: "لن نساجل كل الأصوات والتعليقات التي تدعي الدفاع عن كرامة برجا وأهلها، والنيل من تاريخ وحاضر وتضحيات الحزب التقدمي الاشتراكي، في أقليم الخروب وبرجا."وأضاف "ان استغلال خطإ غير مقصود من أحد رفاقنا، واستخدامه للتفرقة والشرذمة والتحريض بين أفرقاء الصف الوطني والنضالي الواحد، لن يمر، ولن ينطلي على شرفاء برجا وأهلها وعلاقتهم التاريخية الراسخة مع الحزب التقدمي الاشتراكي، ومسيرته النضالية والإنمائية في البلدة."وشدّد البيان على "ان شهداء برجا ورموزها، هم مصدر فخر لنا جميعا، ولن ننزلق الى مستوى بعض الأصوات المحرضة والمشهرة، لأننا نثق بأهلنا وبذاكرتهم وتفاعلهم"، مؤكدين ثباتنا على موقفنا الحريص على الاستقرار والحفاظ على التنوع، والتفرغ لجهود مواجهة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية والصحية لأهلنا."وختم البيان :"لبرجا تاريخ وحاضر، لن يشوهه أي طارئ".