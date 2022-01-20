التغذية بالكهرباء بين 8 و10 ساعات خلال نيسان

يرجح مسؤول كبير أن تتم التغذية بالكهرباء بين 8 و10 ساعات بدءاً من شهر نيسان، إذا سارت الأمور، وفقاً لما هو مرسوم لها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".