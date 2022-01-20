لبنان

عتاب بين حليفين

Lebanon 24
20-01-2022 | 17:07
A-
A+
Doc-P-909476-637783209441546301.jpg
Doc-P-909476-637783209441546301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدث عتاب بين حليفين، قبل خطوة مفصلية، حول سلسلة خطوات، ساهمت بتعميق الأزمة الداخلية في البلد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
لا تفرحوا كثيراً بانحسار "هبة".. عواصف وموجات قطبية ستضرب لبنان أقواها في هذا الموعد
lebanon 24
21/01/2022 10:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجدل حول عائدات فحوصات الـPCR.. هذا ما أوضحته الجامعة اللبنانية
lebanon 24
21/01/2022 10:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد الجمعية الوطنية الفرنسية في لبنان: زيارة تقييم ودعم
lebanon 24
21/01/2022 10:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تعود للعصر الروماني.. متحف لبناني يعيد 5 قطع أثرية إلى سوريا
lebanon 24
21/01/2022 10:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24

حليف

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-01-21
02:58 | 2022-01-21
02:50 | 2022-01-21
02:45 | 2022-01-21
02:43 | 2022-01-21
02:34 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website