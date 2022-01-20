إصرار التجّار على التمسّك بالأسعار

يُصرّ تجار الجملة على التمسك بالأسعار المرتفعة، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، ومناشدة أصحاب المحلات الصغيرة التخفيض، حفاظاً على الزبائن، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".