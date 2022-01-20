لبنان

إصرار التجّار على التمسّك بالأسعار

Lebanon 24
20-01-2022 | 17:08
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يُصرّ تجار الجملة على التمسك بالأسعار المرتفعة، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، ومناشدة أصحاب المحلات الصغيرة التخفيض، حفاظاً على الزبائن، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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