لبنان

حريق داخل متجر في ابي سمراء.. ماذا عن الأضرار؟

Lebanon 24
20-01-2022 | 23:22
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن حريقا اندلع داخل محل لبيع "الفروج" في محلة ابي سمراء - طريق الخناق ليتم السيطرة عليه. واقتصرت الأضرار على الماديات من دون سقوط اصابات في الارواح.
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ابي سمراء

حريق

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