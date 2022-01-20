حريق داخل متجر في ابي سمراء.. ماذا عن الأضرار؟

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن حريقا اندلع داخل محل لبيع "الفروج" في محلة ابي سمراء - طريق الخناق ليتم السيطرة عليه. واقتصرت الأضرار على الماديات من دون سقوط اصابات في الارواح.