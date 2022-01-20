حال من الذعر لدى أهالي باب الرمل... إليكم ما حصل!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولأً أقدم على اطلاق النار من رشاش حربي في الهواء بالقرب من جبانة باب الرمل في طرابلس، دون وقوع اصابات ليفر بعدها الى جهة مجهولة.

وقد ادت هذه الحادثة الى حال من الذعر لدى اهالي المنطقة.