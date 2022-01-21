لبنان

قبيل تجدد العاصفة.. كيف هي حال الطرقات الجبلية اليوم؟

Lebanon 24
21-01-2022 | 00:38
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أفادت غرفة التحكم التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي:
- عيناتا الارز 
- كفردبيان - حدث_بعلبك 
- المنيطرة حدث_بعلبك 
- العاقورة حدث_بعلبك
-جرد_مربين - الهرمل 
- الهرمل - سير_الضنية
معاصر_الشوف - كفريا
- تنورين - اللقلوق
- تنورين - حدث_الجبة
- ترشيش - زحلة
- القبيات – الهرمل
فيما أفيد عن ان طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط.
 
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