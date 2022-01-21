قبيل تجدد العاصفة.. كيف هي حال الطرقات الجبلية اليوم؟

أفادت غرفة التحكم التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي:- عيناتا الارز- كفردبيان - حدث_بعلبك- المنيطرة حدث_بعلبك- العاقورة حدث_بعلبك-جرد_مربين - الهرمل- الهرمل - سير_الضنيةمعاصر_الشوف - كفريا- تنورين - اللقلوق- تنورين - حدث_الجبة- ترشيش - زحلة- القبيات – الهرملفيما أفيد عن ان طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط.