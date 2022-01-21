15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حوادث السير أمس...هذا عدد ضحاياها !
Lebanon 24
21-01-2022
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
وطنية - أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 6 جرحى في 5 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
حواداث السير
جرجى
تابع
الأكثر قراءة
تعويضات الموظفين... عالـ8000 ليرة
Lebanon 24
تعويضات الموظفين... عالـ8000 ليرة
10:14 | 2022-01-20
20/01/2022 10:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضا جديداً.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضا جديداً.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:27 | 2022-01-21
21/01/2022 01:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيراً بانحسار "هبة".. عواصف وموجات قطبية ستضرب لبنان أقواها في هذا الموعد
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيراً بانحسار "هبة".. عواصف وموجات قطبية ستضرب لبنان أقواها في هذا الموعد
02:34 | 2022-01-21
21/01/2022 02:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان عن التعميم 161 وبيع الدولار... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان عن التعميم 161 وبيع الدولار... ماذا في التفاصيل؟
09:45 | 2022-01-20
20/01/2022 09:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة" يواصل الانخفاض الملحوظ.. هذا ما سجله اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة" يواصل الانخفاض الملحوظ.. هذا ما سجله اليوم
10:58 | 2022-01-20
20/01/2022 10:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:16 | 2022-01-21
اجتماعٌ مهم لميقاتي بشأن الكهرباء.. هذا ما قيل عن زيادة ساعات التغذية
05:51 | 2022-01-21
تسجلوا للقاح من دون الاتصال بالانترنت.. هذا ما أعلنته منصة Impact
05:49 | 2022-01-21
بيان لوزارة الخارجية حول المنحة الطلابية المقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك
05:43 | 2022-01-21
صورة جوية نادرة لبيروت عمرها 83 عاماً.. شاهدوا اللقطة التاريخية
05:33 | 2022-01-21
المواطن المشرد تحت "جسر الفيات"... هذا ما حصل معه
06:44 | 2022-01-21
هذا ما كشفه نقيب الأطباء عن واقع المستشفيات في لبنان
فيديو
"لين" غيرت شكلها بالكامل بسبب التجميل.. وتقول لرابعة الزيات: "ما كنت حب حالي قبل" (فيديو)
Lebanon 24
"لين" غيرت شكلها بالكامل بسبب التجميل.. وتقول لرابعة الزيات: "ما كنت حب حالي قبل" (فيديو)
03:55 | 2022-01-21
21/01/2022 15:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارتها الجديدة... تعرفوا إلى "Lamando L" (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارتها الجديدة... تعرفوا إلى "Lamando L" (فيديو)
11:00 | 2022-01-20
21/01/2022 15:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-01-19
21/01/2022 15:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact