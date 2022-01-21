لبنان

اجتماع لكتلة المستقبل النيابية اليوم... وهذا ما سيتم بحثه

Lebanon 24
21-01-2022 | 01:13
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أعلن النائب نزيه نجم عن اجتماع لكتلة المستقبل النيابية مساء اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي سيتحدّث بشكل مفصّل عن كل الأمور التي حصلت في الفترة الماضية، مشيراً الى ان كل الاحتمالات ستكون موجودة على طاولة الاجتماع حيث سيتظهر التوجّه وقد يكون هناك الكثير من النواب الموجودين حالياً الذين لن يشاركوا في الانتخابات وليس فقط الرئيس الحريري.
واعتبر نجم في حديث عبر صوت كل لبنان ان عزوف الرئيس الحريري عن الترشيح سيكون له تأثير على البلد ككلّ وحين لا يكون المكوّن السني بخير فالبلد كله لن يكون بخير، مشدداً على انه مع غياب الاعتدال السني ستذهب الأمور للتطرّف لأن الاعتدال السني هو ضرورة قصوى في البلد وهذا ما سنفتقده كثيراً و"الله يسترنا".
 
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