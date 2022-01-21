لبنان

وفد الجمعية الوطنية الفرنسية في لبنان: زيارة تقييم ودعم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-01-2022 | 01:30
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شكلت زيارة وفد لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان لوي بورلانج الى لبنان والاجتماعات التي عقدها مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، مناسبة لتقييم المبادرة الفرنسية  التي اطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون  في 1 ايلول العام 2020 وما أنجزته على المستويات الاوروبية والدولية والخليجية.

الزيارة استطلاعية وفق ما تؤكد مصادر مواكبة بهدف رفع تقرير الى الجمعية الوطنية تعبيرا عن الاهتمام الفرنسي بلبنان ومتابعة اوضاعه على المستويات كافة.

وفي المعلومات ان الوفد  الفرنسي كان مستمعا اكثر مما كان متكلما فطرح مجموعة من الاسئلة تناولت الشؤون الاقتصادية والنقدية والاجتماعية والانسانية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في افضل الظروف، كما بالنسبة الى اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واضعاً الخبرات الفرنسية الاستشارية المالية والإدارية وعلاقاتها الدولية بتصرف الجانب اللبناني لتزخيم الحوار مع الصندوق من اجل ان تأتي النتائج كما يريدها لبنان.

كذلك طرح الوفد رؤيته لما هو مطلوب من اللبنانيين من اجل استكمال ما بدأته الجهود الفرنسية.

رئيس الوفد بورلانج  أكد" أن فرنسا باقية على دعمها للبنان وشعبه، والإصلاحات التي تنوي الحكومة اعتمادها تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي". وأشار الى "ان زيارة الوفد الى بيروت تهدف الى التأكيد على العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن اين تكون بداية المسيرة الضرورية للانقاذ، حفاظاً على ما يميّز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه".

المصدر: لبنان 24

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