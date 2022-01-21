بري "يسامح" تلفزيون الجديد و"المسامح كريم"

تقدم المحامي علي رحال، بوكالته عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بطلب سحب الشكوى المقدمة من الرئيس بري، بوجه تلفزيون "الجديد".

وقد أكد الوكيل القانوني للرئيس بري في مرافعته خلال الجلسة أمام محكمة المطبوعات في بيروت، بأن موكله، ومن موقع القوي باللجوء الى القضاء لتأكيد حقه و إعلان رفضه للتجاوزات الإعلامية وللمسار الإعلامي غير المهني، يتراجع عن الدعوى مؤكداً أنه مع الإعلام "ظالما كان أم مظلوما"، إنما بالحدّ الذي لا يمسّ الكرامات و لا يتعدى على الحقوق بإختلاقه الأكاذيب".

وكان بري قد تقدم بدعوى ضد "الجديد" ممثلا برئيس مجلس إدارته تحسين خياط ونائبة رئيس مجلس الادارة كرمى خياط ومديرة الأخبار والبرامج السياسية مريم البسام بجرائم بث الأخبار الكاذبة والقدح والذم والتحقير والإفتراء الجنائي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وذلك على خلفية بث القناة لتقرير إخباري حول مسؤولية عناصر من حركة أمل عن إحراق سيارة نقل مباشر تابعة للمحطة.