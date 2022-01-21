نائب عوني يرفع السقف في وجه الثنائي الشيعي.. هذا ما قاله

اعتبر النائب اسعد درغام ان بقاء البلد أهم بكثير من التحالف مع حزب الله للفوز بنائب أو اثنين وان ما يفرق التيار الوطني الحر والحزب في الداخل أكثر مما يجمعهم ولا يمكن الاستمرار بهذه العلاقة وبهذا الأداء وعلى حزب الله تصويب أدائه.ولفت درغام في حديث الى صوت كل لبنان الى انه كما بات معلوماً أنّ عودة الحكومة للاجتماع هي مشروطة ومنقوصة وهناك "تربيح جميلة" أنّنا عدنا بـ “نصف دوام" وهذا لا يحدث إلا في لبنان، كما قال.وأكد درغام ان من صلاحيات رئيس الجمهورية طرح أي موضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء وأضاف: فليتحمّل الجميع المسؤولية ولا يمكن لفريق واحد أن يتحكم برقاب جميع اللبنانيين ومن يريد أخذ اللبنانيين رهائن فليتحمل مسؤولياته.