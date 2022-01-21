لبنان

لا تفرحوا كثيراً بانحسار "هبة".. عواصف وموجات قطبية ستضرب لبنان أقواها في هذا الموعد

Lebanon 24
21-01-2022 | 02:34
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انحسرت العاصفة الثلجية "هبة" HIBA  عن الحوض الشرقي للمتوسط وحلت موجة من الصقيع وسيتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى مساء السبت، ليعود الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي جديد بدءا من يوم الأحد مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.

 

وفي هذا الإطار، أشارت صفحة Lebanon weather only  على "فيسبوك" ان القطب يضرب الشرق الاوسط بيد من جليد وعدة موجات قطبية منها عواصف ثلجية ستؤثر على لبنان حتى نهاية وبداية الشهر المقبل وهذا السيناريو في درجات الحرارة لم يحدث منذ فترة طويلة وبالتالي نحن امام درجات حرارة متدنية لفترة طويلة لم نراها منذ سنوات.

 

وبحسب الصفحة، تشير اخر التحديثات الى استمرار سيطرة المرتفعات الجوية للقارة الاوروبية وذلك يسمح للكتل الباردة الاندفاع والتمركز فوق شرق المتوسط.

 

الفترة الاولى انتهت والتي ابتدأ تأثيرها على لبنان بعد 10 من الشهر الحالي.

 
 
 

الان نحن امام حالتين:

الأولى في 23 الشهر الحالي: قد نكون امام عاصفة ثلجية حتى الان هو منخفض جوي رطب يحمل امطارا اكثر من العاصفة "هبة" ولكن ثلوجه غير متدنية جدا حتى الان تطال  900متر ولكن امطاره افضل وتراكمات ثلوج جيدة على المرتفعات.

 

العاصفة الاقوى متوقعة في 26 كانون الثاني: حتى الان ترسم الخرائط الجوية نزول قطبي ابرد ومنخفض جوي كلاسيكي يحمل امطار جيدة جدا ودرجات حرارة متدنية تطال الثلوج فيها حتى الان 700 متر شمالا" حتى الان.

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