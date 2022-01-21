"لا دولار" لهؤلاء الموظفين!

يسيطرُ امتعاضٌ كبير في أوساط بعض البلديات وذلك لعدمِ وجود أي بوادر ضمن إداراتها لإنصاف الموظفين ومنحهم رواتبهم على أساس تعميم مصرف لبنان 161.



ففي الشهر الماضي، تبيّن أن هناك بلديات لم تسلّم الموظفين لديها رواتبهم بناء للتعميم، وما حصل هو أنّ الأموال التي يستفيد منها الموظف نتيجة الفرق في سعر الصرف بين منصة "صيرفة" والسوق الموازية، قد تم وضعها في صندوق البلدية تحت شعار "الوفر المالي".