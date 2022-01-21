لبنان

"لا دولار" لهؤلاء الموظفين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-01-2022 | 02:50
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يسيطرُ امتعاضٌ كبير في أوساط بعض البلديات وذلك لعدمِ وجود أي بوادر ضمن إداراتها لإنصاف الموظفين ومنحهم رواتبهم على أساس تعميم مصرف لبنان 161. 

ففي الشهر الماضي، تبيّن أن هناك بلديات لم تسلّم الموظفين لديها رواتبهم بناء للتعميم، وما حصل هو أنّ الأموال التي يستفيد منها الموظف نتيجة الفرق في سعر الصرف بين منصة "صيرفة" والسوق الموازية، قد تم وضعها في صندوق البلدية تحت شعار "الوفر المالي". 

وبسبب ذلك، شهدت بلديات جملة من الاعتراضات، وهناك مطالبات بتحرّك القضاء المالي للتحقيق بهذا الأمر بشكل سريع. كذلك، هناك مطالبات من وزارة الداخلية بالتأكيد على البلديات بوجوب دفع الرواتب بالدولار للموظفين بناء للتعميم 161 نهاية الشهر الحالي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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