لقاء بين بو حبيب وبورلانج... وهذا ما تم بحثه!

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى الحمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية جان لوي بورلانج على رأس وفد .وكانت جولة أفق عامة تناولت التطورات المحلية والاقليمية وتمنى الوزير بو حبيب على الفرنسيين الانفتاح والتواصل مع جميع الاطراف.في نهاية اللقاء تم تبادل هدايا تذكارية بين الوزير بوحبيب وبورلانج.