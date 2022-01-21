لبنان

بالأرقام والتفاصيل.. إليكم نص مشروع قانون الموازنة للعام 2022

Lebanon 24
21-01-2022 | 02:58
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حصل "لبنان24" على مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2022 التي سيتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المُزمع انعقادها يوم الإثنين 24/1/2022. 
 
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