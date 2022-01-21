لبنان

شركة "أريبا" تردّ على أخبار مغلوطة تتعلق بخدمتها للدفع الإلكتروني.. هذا ما قالته

Lebanon 24
21-01-2022 | 03:19
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صدر عن شركة "اريبا" البيان الآتي:

يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأخبار مغلوطة تتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني التي نقدمها لوزارة الصحة في ما يتعلق بفحوصات الكورونا للوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.

يهمنا توضيح الآتي:

أولاً: إعتمدت وزارة الصحة العامة آلية جديدة لإجراء فحوصات الكورونا للوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة الدفع الإلكتروني وتلقت عروضاً من عدة شركات ومصارف عاملة في هذا المجال في لبنان، ووقع الخيار على شركة "اريبا" التي قدمت العرض الأفضل تقنياً وبسعر الكلفة.

ثانياً: إن "اريبا" شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني في لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر ومصر، وينافسها في لبنان سبع شركات ومصارف تقدم خدمات مماثلة، وهي تعتمد أعلى معايير الإمتثال يتناسب مع القوانين المحلية و الدولية.

ثالثاً: في السابع من كانون الثاني الحالي باشرنا بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لوزارة الصحة التي تسمح تحصيل قيمة فحوصات الـ PCR عبر بطاقات الدفع الالكترونية وذلك بسعر الكلفة التشغيلية التي تتراوح بین 1.5% و 3% وذلك حسب نوع البطاقة، علما ان هذه العمولة متعارف عليها محلياً وعالميا و يتم دفعها لشركة "Visa" و "Mastercard" وللمصرف المصدر للبطاقة.
 
 
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