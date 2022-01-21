لبنان

نائبٌ يكشف.. هل سيخرج الحريري من تيار "المستقبل"؟!

Lebanon 24
21-01-2022 | 03:35
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قال عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد الحجار إنه "على ضوء الإجتماعات التي ستعقدها كتلة المستقبل، واجتماعات أخرى مع مواقع قيادية في تيار المستقبل، سيحسم الرئيس سعد الحريري قراره بشأن الانتخابات". 

وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار الحجار إلى أنّ "القرار لن يُتخذ اليوم، إنما هناك اجتماعات عديدة ستُعقد"، موضحاً أنّ "قرار الرئيس تمام سلام بعدم الترشح للانتخابات ليس مستجداً، كما أن موقف الحريري قديم ويأتي في إطار تقييمٍ لكل المرحلة السابقة، وبضوئها كان يقول أنه سيتخذ هذا القرار بعد التشاور مع كتلة المستقبل". 

وأكّد الحجار أن "المستقبل لن ينسحب من الساحة السياسية بغض النظر عن أي قرار يتخذه الحريري"، مشدداً على أن "الأخير لن يخرج من المستقبل وسيبقى رئيسه". 

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